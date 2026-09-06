Москва6 сенВести.Президент России Владимир Путин наградил старшего сына главы Чечни, зампреда правительства республики - министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщили в администрации главы и правительства Чечни.
Поздравляю с вручением указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя председателя правительства Чеченской Республики – министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Рамзановича Кадыроваговорится в Telegram-канале администрации
Отмечается, что Ахмат Кадыров, несмотря на юный возраст, проявил себя как профессиональный руководитель и в короткие сроки обеспечил высокую эффективность работы спортивного ведомства республики.