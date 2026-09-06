Путин наградил Ахмата Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Старшего сына Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" Путин наградил Ахмата Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Москва6 сен Вести.Президент России Владимир Путин наградил старшего сына главы Чечни, зампреда правительства республики - министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени. Об этом сообщили в администрации главы и правительства Чечни.

Поздравляю с вручением указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени заместителя председателя правительства Чеченской Республики – министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмата Рамзановича Кадырова говорится в Telegram-канале администрации

Отмечается, что Ахмат Кадыров, несмотря на юный возраст, проявил себя как профессиональный руководитель и в короткие сроки обеспечил высокую эффективность работы спортивного ведомства республики.