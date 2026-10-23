Москва23 окт Вести.Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" советника председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Ростислава Мединского — отца своего помощника Владимира Мединского. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, Мединский-старший получил награду "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Ростислав Мединский — полковник в отставке, участник кампании в Афганистане. Участвовал при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и Спитакского землетрясения. За свои заслуги удостоен российского ордена Александра Невского и советского "За службу Родине в Вооруженных силах", а также медали "За трудовое отличие".

Ранее 23 октября Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества сотрудников избирательных комиссий, погибших в приграничье при исполнении профессионального долга.