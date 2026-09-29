Москва29 сенВести.Троих сотрудников Шебекинской подстанции скорой помощи посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Наградить орденом Мужества: Донецкого Дмитрия Ивановича…, Дундукова Ивана Дмитриевича…, Кузьмину Любовь Александровну…говорится в сообщении
Иван Дундуков, 26-летний фельдшер, погиб в результате удара украинского дрона по машине скорой помощи 27 августа.
Дмитрий Донецкий и Любовь Кузьмина погибли 3 сентября, в результате целенаправленного обстрела ВСУ по мирным жителям Шебекино.