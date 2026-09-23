В Крыму рассказали о подвиге посмертно награжденного Путиным помощника машиниста

Героически погибший помощник машиниста в Крыму пытался предотвратить аварию В Крыму рассказали о подвиге посмертно награжденного Путиным помощника машиниста

Москва23 сен Вести.Помощник машиниста локомотивного депо в Крыму Иван Шведов, награжденный посмертно орденом Мужества, погиб от повторного удара дрона ВСУ по локомотиву, когда пытался предотвратить возможное столкновение с другими составами, сообщили РИА Новости в "Крымской железной дороге".

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Шведова, погибшего при атаке беспилотника ВСУ в Крыму​​​. Трагедия произошла 6 марта.

Во время следования поезда локомотив подвергся целенаправленной атаке беспилотника, произошло прямое попадание в лобовую часть кабины. Шведов с машинистом покинул поврежденную кабину для проведения осмотра состава рассказали в КЖД

Было принято решение сообщить о происшествии диспетчеру и вызвать экстренные службы. Иван Шведов вернулся в поврежденную кабину локомотива за рацией, но трагически погиб во время повторной атаки дрона.