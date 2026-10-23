Москва23 окт Вести.Сотрудники избирательных комиссий, погибшие в приграничье при исполнении профессионального долга, посмертно удостоены орденами Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В число награжденных вошли представители избиркомов Белгородской и Херсонской областей, Запорожской области и Луганской Народной Республики.

Ордена посмертно присуждены секретарям участковых комиссий Юлии Гелевич и Елене Калтыковой, членам комиссий Ольге Демьяненко, Сергею Смородинову и Елене Фоменко, а также председателям комиссий Елене Литвиненко и Наталье Синицыной.

Кроме того, ордена Мужества удостоена Виктория Максимова, которая сейчас возглавляет участковую избирательную комиссию в Запорожской области.

В указе отмечается, что награды присуждены за мужество и самоотверженность.