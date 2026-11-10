Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Колокольцев: полицейский – это не просто профессия Колокольцев поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Москва10 ноя Вести.Глава МВД, генерал полиции Владимир Колокольцев поздравил сослуживцев и ветеранов с профессиональным праздником. Он поблагодарил полицейских за честную и добросовестную службу, самоотверженность, преданность избранному пути.

Полицейский – это не просто профессия. Это судьба. Сложная, сопряженная с ежедневным риском работа требует хорошей подготовки и безупречных нравственных качеств отметил министр в поздравлении, опубликованном на сайте ведомства

По словам Колокольцева, ключевыми направлениями деятельности полиции сегодня являются раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, борьба с противоправными деяниями в сфере информационных технологий, нелегальной миграцией и наркобизнесом, снижение аварийности на дорогах, противодействие экстремизму, профилактика правонарушений в молодежной среде.

Министр заявил, что личный состав ведомства действует твердо и решительно, проявляет мужество и героизм. Особо он отметил работу полицейских в новых и приграничных регионах. Также он выразил признательность ветеранам ведомства, за сохранение традиций и помощь молодым сотрудникам.

В заключение Колокольцев пожелал коллегам крепкого здоровья, высоких профессиональных достижений, благополучия и семейного счастья.

Ранее сотрудников МВД поздравил с профессиональным праздником президент России Владимир Путин. Он поблагодарил полицейских за службу и обозначил приоритетные направления работы ведомства.