Колокольцев: МВД РФ и Пакистана сотрудничают по вопросу борьбы с терроризмом

Колокольцев раскрыл направления сотрудничества МВД России и Пакистана Колокольцев: МВД РФ и Пакистана сотрудничают по вопросу борьбы с терроризмом

Москва17 окт Вести.Пакистан – важнейший политический партнер России в Азии, сотрудничество развивается во многих направлениях, в том числе и в правоохранительной сфере. Об этом сообщил ИС "Вести" министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Пакистан, как отметил глава ведомства, разделяет политику России о недопустимости политизации работы и взаимодействия в правоохранительной сфере. Страна, по его словам, объективно смотрит на реальную окружающую действительность.

Действительно, нам есть с ним, над чем работать. В сегодняшнем мире без кооперации и консолидации правоохранительных усилий очень сложно добиться каких-либо положительных результатов. Направление нашего сотрудничества — это борьба с киберпреступностью, с терроризмом, с экстремизмом, с незаконной миграцией, с незаконным оборотом наркотиков. сказал Колокольцев

Также министр МВД сообщил о планах Пакистана перенять опыт России в борьбе с киберпреступностью.