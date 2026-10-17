Глава МВД РФ: Пакистан хочет применить опыт России в борьбе с киберпреступностью Колокольцев: Пакистан хочет перенять опыт России в борьбе с киберпреступностью

Москва17 окт Вести.Пакистан хочет перенять опыт России в борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщил ИС "Вести" министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Глава МВД провел переговоры с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Также он встретился с командующим силами обороны республики фельдмаршалом Асимом Муниром. Исламская Республика, по его словам, проявила интерес к методам борьбы России с киберпреступностью – за восемь месяцев 2026 года количество случаев интернет-мошенничеств в РФ снизилось на 32%.

Нашим пакистанским коллегам очень хотелось бы узнать этот опыт и, соответственно, применить его в своей практической деятельности сказал Колокольцев

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что российские IT-специалисты создают одни из лучших в мире решений в области кибербезопасности.