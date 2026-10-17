Москва17 окт Вести.Российская сторона проводит тренинги для сотрудников антинаркотических подразделений Пакистана. Об этом сообщил ИС "Вести" министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Пакистан граничит с Афганистаном. Республику пытаются использовать как хаб для переброски крупных партий наркотиков. Для борьбы с этим в Пакистане создан специальный штаб. Колокольцев ознакомился с его работой.

В сегодняшнем мире без кооперации и консолидации правоохранительных усилий очень сложно добиться каких-либо положительных результатов. Проводим тренинги для сотрудников антинаркотических подразделений рассказал глава МВД

Колокольцев побывал с рабочим визитом в Пакистане, где встретился с пакистанским министром внутренних дел и контроля за наркотиками Мохсином Разой Накви. Стороны поговорили о методах и способах борьбы с экстремистскими организациями и террористическими группировками, противодействии крупным наркотическим синдикатам и киберпреступности.