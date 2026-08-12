Оперуполномоченный рассказал о задачах киберполиции в борьбе с мошенниками В киберполиции назвали основные виды мошенничества в интернете

Москва12 авг Вести.Задача киберполиции заключается в борьбе с разными видами мошенничества в интернете. В первую очередь важно понимать специфику деятельности преступников, рассказал ИС "Вести" оперуполномоченный УБК МВД России Кирилл Романов.

Он также отметил, что МВД занимается не только борьбой с мошенничеством в сети, но и профилактикой таких преступлений.

Нужно иметь соответствующее образование и понимать специфику деятельности злоумышленников. Основные задачи, которые стоят перед сотрудниками киберполиции, это, прежде всего, борьба с интернет-мошенничеством, с фишинговыми интернет-ресурсами, с поддельными сайтами, также противодействие краже личных и персональных данных в интернете… МВД организует профилактические кампании… просветительские лекции для учеников школ, для работников трудовых коллективов. Также в интернете размещаются материалы на тему профилактики дистанционного мошенничества. Размещаются реальные примеры того, какими методами обладают злоумышленники для совершения обмана пояснил Романов

Ранее сообщалось, что россияне смогут пожаловаться на мошенничество на "Госуслугах". Новая функция позволит пользователям оперативно направлять сигнал в государственную информационную систему "Антифрод".