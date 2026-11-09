В 2026 году профессиональный праздник сотрудников МВД приходится на вторник. Ниже собраны короткие тексты, стихи и проза для коллег, руководства, родных и детей, а также советы, что подарить и как поздравить правильно.
Когда отмечают День полиции в 2026 году
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября. В 2026 году эта дата выпадает на вторник. Официального выходного не предусмотрено, поэтому многие встречают праздник на службе, а поздравления принимают между вызовами. Он посвящен тем, кто охраняет покой жителей и обеспечивает защиту общественной безопасности. В ведомствах проходят торжественные церемонии, лучшим вручают государственные и ведомственные награды, а к памятникам погибшим сослуживцам возлагают цветы.
Дату связывают с 1917 годом: тогда НКВД РСФСР принял постановление "О рабочей милиции". Праздничной датой она стала по указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года, который учредил День советской милиции. После вступления в силу Федерального закона "О полиции" 1 марта 2011 года милиция стала полицией, а указ президента от 13 октября 2011 года № 1348 закрепил нынешнее название праздника. Дата при этом осталась прежней.
Подсказка: в 2026 году праздник выпадает на вторник. В этот день у многих смена, поэтому коллективу проще отправить поздравление с Днем полиции в рабочий чат с утра.
Короткие поздравления и sms
- "С Днем полиции! Безопасных дежурств и скорого возвращения домой".
- "Здоровья, мужества и удачи в каждом деле. Спасибо, что бережете наш покой".
- "Крепкого здоровья, верного друга рядом и больше светлых моментов на службе".
- "Пусть работа приносит уважение, а не только усталость. С профессиональным праздником!"
- "Пусть звания присваиваются вовремя, а работа ценится по достоинству".
- "Желаем справедливых решений, карьерного роста и понимающего начальства".
- "Пусть преступность отступает, а в семье вас всегда ждут."
- "Мирного неба над городом, здоровья и теплого дома за дверью".
- "С Днем полиции! Пусть каждая смена завершается без происшествий".
- "Дорогие полицейские, пусть ваш труд получает больше признания".
- "Удачи, выдержки и хороших людей рядом. С праздником!"
- "Спасибо за то, что по вечерам мы спокойно ходим по улицам".
- "Пусть в службе будет меньше рисков, больше поддержки и крепкого здоровья".
Поздравления с Днем полиции в стихах
Красивые и душевные
"Вы на посту и в стужу, и в жару
Чтоб город наш спокойно засыпал.
Желаем сил, терпения к утру,
И чтоб покой везде, где вы, встречал".
"Пусть будет мир там, где проходит смена,
Пусть будет свет там, где стоит ваш пост.
Любая трудность — для вас не проблема,
А вы для страны — надежный мост".
"Вы знаете цену порядку и слову,
Умеете в трудный момент не сорваться.
Здоровья вам крепкого, света в доме,
И в службе удачи, и сил — не сдаваться".
Для рабочего чата
"Напарника плечо надежней стали,
И в холод рядом, и в любой беде.
Пусть те, кого мы вместе защищали,
Нас помнят с благодарностью везде".
"Пусть дежурства проходят без тревог,
Пусть ночь легко сменяется рассветом.
Спасибо, что вы держите порог
Покоя, согретый вашим светом".
"Пусть премии приходят без задержек,
А отпуск — точно в срок, а не потом.
Пусть будет меньше суеты и спешек,
И больше дел, что делаются с умом".
Женщинам-сотрудницам
"В погонах вы красивы и сильны,
Хоть служба не легка и не проста.
Пусть будут вам покой и свет даны,
А в доме — тишина и теплота".
Поздравления с Днем полиции в прозе
Официальные от руководства и администрации
- "Уважаемые работники и ветераны ведомства! Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ваш труд — залог того, что безопасность граждан остается главным приоритетом, а сочетание профессиональных и личных качеств заслуживает уважения. Желаю крепкого здоровья, благополучия семьям и новых успехов".
- "Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы каждый день доказываете, что слово "долг" для вас не формальность. Желаю, чтобы на плечах прибавлялось звезд, благодарности находили вас вовремя, а карьерного роста и продвижения по службе хватало всем, кто их заслужил".
- "Уважаемые стражи порядка! Сотрудники полиции делают так, чтобы преступность не чувствовала себя безнаказанной. Благодарим участковых и ветеранов полиции за опыт и пример мужества, которые они передают молодым. С праздником вас и ваших семей!"
- "Товарищи! Все держится на верности присяге, и вы подтверждаете это ежедневно. Благодарю вас за стойкость, ответственность и защиту граждан в любых условиях. Искренне поздравляю вас с праздником, пусть ваш профессионализм ценят, а усилия не остаются без внимания".
От коллег
- "Ребята, с Днем полиции! Рядом с вами надежно, даже когда смена затягивается. Пусть в службе будет больше слаженной работы и меньше срочных заданий, а выплаты не приходится ждать".
- "Желаю, чтобы признание и благодарности доставались тем, кто их заслужил, а рядом всегда был человек, на которого можно положиться".
- "Спасибо за то, что на вас можно рассчитывать и в обычный день, и в самый тяжелый. Пусть дежурства проходят без сбоев, а коллег рядом всегда будет больше, чем проблем".
- "Ребята, отдельное спасибо тем, кто в праздник стоит на посту, пока остальные отдыхают. Пусть смены будут короче, а выходные длиннее. Удачи вам и крепкого здоровья".
От близких и друзей
- "Дорогой наш защитник, с Днем полиции! Мы гордимся тем, что ты выбрал службу, где нужны честность и выдержка. Пусть дела идут в гору, а дома тебя всегда ждут".
- "Береги себя! Пусть все дежурства заканчиваются возвращением домой, а друзья и семья помогают набраться сил".
- "Спасибо, что умеешь выслушать даже после тяжелой смены. Желаем здоровья, спокойных ночей и карьерного роста без нервотрепки. Пусть в жизни будет много людей, которым не все равно".
- "Друг, поздравляю! Ты из тех людей, на кого можно положиться в любой ситуации. Пусть в службе тебя ценят так же, как ценим мы, а выходные случаются чаще, чем внеплановые вызовы. Удачи тебе и здоровья".
От детей
- "Папа, с Днем полиции! Я горжусь тобой и знаю, что у тебя хватит мужества на любое дело. Пусть все нарушители боятся тебя, а мы ждем тебя дома".
- "Мамочка, поздравляю тебя! Ты защищаешь людей, и я рассказываю друзьям, что работа в полиции самая важная. Пусть усталость уходит, когда ты нас обнимаешь".
- "Дорогой папа! Спасибо, что учишь меня быть честным. Пусть этот день будет добрым, а работа не слишком тяжелой. Мы с мамой разучили для тебя песню и споем ее вечером".
- "Дедушка, поздравляю тебя с праздником! Ты много лет охранял порядок, и мы очень тобой гордимся. Приезжай в гости, мы испечем твой любимый пирог. Крепкого тебе здоровья".
Что подарить на День полиции
Хороший подарок практичен и не всегда привязан к службе. Дорогие вещи дарить не стоит: по статье 575 Гражданского кодекса обычный презент госслужащему в связи с должностным положением не может стоить больше 3 000 рублей. Для родных и друзей ограничение не действует.
От коллег
- Сувенир с символикой: кружка, термос или ежедневник — вещи, которые пригодятся на смене.
- Практичная мелочь: павербанк, органайзер для автомобиля, теплые перчатки.
- Сертификат: в зависимости от интересов.
От семьи и детей
- Рисунок или открытка: детские работы часто ценятся больше покупных.
- Теплые вещи: вязаные носки, шарф, перчатки.
- Время вместе: домашний ужин, поход в кафе, выезд на природу.
Как правильно поздравлять с профессиональным праздником
Есть несколько правил для хорошего поздравления с профессиональным праздником.
- Время. Лучше поздравить утром или в обеденный перерыв: ближе к вечеру у многих начинается основная нагрузка, а смена может затянуться.
- Обращение. Руководителей и старших по званию поздравляют официально и по званию. Какому званию что соответствует, можно проверить в материале "Звания полиции и звезды на погонах".
- Тон. Друзьям и родным подойдет теплое и личное, коллегам — короткое, с отсылкой к общей работе. Для хранителей порядка искренность важнее пафоса.
- Формат. Сообщение лучше начать с имени, уместятся одна-две фразы. Длинные тексты человеку на смене читать может быть некогда.
- Чего избегать. Шуток про задержания и взятки, намеков на проблемы службы.
- Кого не забыть. Ветеранов и бывших сотрудников: для них внимание в этот день значит не меньше. Те, кто ушел на пенсию, часто остаются связаны с бывшими сослуживцами.
Частые вопросы
- 01Какого числа День полиции в 2026 году?
— 10 ноября, во вторник.
- 02Как официально называется праздник?
— Название закреплено указом президента № 1348 от 13 октября 2011 года. В обиходе сохранились и прежние названия, например "День милиции".
- 03Можно ли поздравить ветерана?
— Да, ветеранов МВД принято поздравлять. Они много лет работали на благо города и отмечают праздник наравне с действующими работниками ведомства.
- 04Можно ли отправить поздравление в рабочий чат?
— Да, если оно короткое и нейтральное. Личные пожелания лучше отправлять отдельно.
- 05Что написать человеку, которого знаешь мало?
— Подойдет универсальный текст: здоровье, спокойная служба и благодарность за работу.
- 06Является ли эта дата выходным?
— Нет, это рабочий день.