Поздравления с Днем полиции в стихах и прозе: красивые, короткие, официальные

В 2026 году профессиональный праздник сотрудников МВД приходится на вторник. Ниже собраны короткие тексты, стихи и проза для коллег, руководства, родных и детей, а также советы, что подарить и как поздравить правильно.

Когда отмечают День полиции в 2026 году

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается 10 ноября. В 2026 году эта дата выпадает на вторник. Официального выходного не предусмотрено, поэтому многие встречают праздник на службе, а поздравления принимают между вызовами. Он посвящен тем, кто охраняет покой жителей и обеспечивает защиту общественной безопасности. В ведомствах проходят торжественные церемонии, лучшим вручают государственные и ведомственные награды, а к памятникам погибшим сослуживцам возлагают цветы.

Дату связывают с 1917 годом: тогда НКВД РСФСР принял постановление "О рабочей милиции". Праздничной датой она стала по указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года, который учредил День советской милиции. После вступления в силу Федерального закона "О полиции" 1 марта 2011 года милиция стала полицией, а указ президента от 13 октября 2011 года № 1348 закрепил нынешнее название праздника. Дата при этом осталась прежней.

Подсказка: в 2026 году праздник выпадает на вторник. В этот день у многих смена, поэтому коллективу проще отправить поздравление с Днем полиции в рабочий чат с утра.

Короткие поздравления и sms

"С Днем полиции! Безопасных дежурств и скорого возвращения домой". "Здоровья, мужества и удачи в каждом деле. Спасибо, что бережете наш покой". "Крепкого здоровья, верного друга рядом и больше светлых моментов на службе". "Пусть работа приносит уважение, а не только усталость. С профессиональным праздником!" "Пусть звания присваиваются вовремя, а работа ценится по достоинству". "Желаем справедливых решений, карьерного роста и понимающего начальства". "Пусть преступность отступает, а в семье вас всегда ждут." "Мирного неба над городом, здоровья и теплого дома за дверью". "С Днем полиции! Пусть каждая смена завершается без происшествий". "Дорогие полицейские, пусть ваш труд получает больше признания". "Удачи, выдержки и хороших людей рядом. С праздником!" "Спасибо за то, что по вечерам мы спокойно ходим по улицам". "Пусть в службе будет меньше рисков, больше поддержки и крепкого здоровья".

Поздравления с Днем полиции в стихах

Красивые и душевные

"Вы на посту и в стужу, и в жару

Чтоб город наш спокойно засыпал.

Желаем сил, терпения к утру,

И чтоб покой везде, где вы, встречал". "Пусть будет мир там, где проходит смена,

Пусть будет свет там, где стоит ваш пост.

Любая трудность — для вас не проблема,

А вы для страны — надежный мост". "Вы знаете цену порядку и слову,

Умеете в трудный момент не сорваться.

Здоровья вам крепкого, света в доме,

И в службе удачи, и сил — не сдаваться".

Для рабочего чата

"Напарника плечо надежней стали,

И в холод рядом, и в любой беде.

Пусть те, кого мы вместе защищали,

Нас помнят с благодарностью везде". "Пусть дежурства проходят без тревог,

Пусть ночь легко сменяется рассветом.

Спасибо, что вы держите порог

Покоя, согретый вашим светом". "Пусть премии приходят без задержек,

А отпуск — точно в срок, а не потом.

Пусть будет меньше суеты и спешек,

И больше дел, что делаются с умом".

Женщинам-сотрудницам

"В погонах вы красивы и сильны,

Хоть служба не легка и не проста.

Пусть будут вам покой и свет даны,

А в доме — тишина и теплота".

Поздравления с Днем полиции в прозе

Официальные от руководства и администрации

"Уважаемые работники и ветераны ведомства! Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ваш труд — залог того, что безопасность граждан остается главным приоритетом, а сочетание профессиональных и личных качеств заслуживает уважения. Желаю крепкого здоровья, благополучия семьям и новых успехов".

"Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы каждый день доказываете, что слово "долг" для вас не формальность. Желаю, чтобы на плечах прибавлялось звезд, благодарности находили вас вовремя, а карьерного роста и продвижения по службе хватало всем, кто их заслужил".

"Уважаемые стражи порядка! Сотрудники полиции делают так, чтобы преступность не чувствовала себя безнаказанной. Благодарим участковых и ветеранов полиции за опыт и пример мужества, которые они передают молодым. С праздником вас и ваших семей!"

"Товарищи! Все держится на верности присяге, и вы подтверждаете это ежедневно. Благодарю вас за стойкость, ответственность и защиту граждан в любых условиях. Искренне поздравляю вас с праздником, пусть ваш профессионализм ценят, а усилия не остаются без внимания".

От коллег

"Ребята, с Днем полиции! Рядом с вами надежно, даже когда смена затягивается. Пусть в службе будет больше слаженной работы и меньше срочных заданий, а выплаты не приходится ждать".

"Желаю, чтобы признание и благодарности доставались тем, кто их заслужил, а рядом всегда был человек, на которого можно положиться".

"Спасибо за то, что на вас можно рассчитывать и в обычный день, и в самый тяжелый. Пусть дежурства проходят без сбоев, а коллег рядом всегда будет больше, чем проблем".

"Ребята, отдельное спасибо тем, кто в праздник стоит на посту, пока остальные отдыхают. Пусть смены будут короче, а выходные длиннее. Удачи вам и крепкого здоровья".

От близких и друзей

"Дорогой наш защитник, с Днем полиции! Мы гордимся тем, что ты выбрал службу, где нужны честность и выдержка. Пусть дела идут в гору, а дома тебя всегда ждут".

"Береги себя! Пусть все дежурства заканчиваются возвращением домой, а друзья и семья помогают набраться сил".

"Спасибо, что умеешь выслушать даже после тяжелой смены. Желаем здоровья, спокойных ночей и карьерного роста без нервотрепки. Пусть в жизни будет много людей, которым не все равно".

"Друг, поздравляю! Ты из тех людей, на кого можно положиться в любой ситуации. Пусть в службе тебя ценят так же, как ценим мы, а выходные случаются чаще, чем внеплановые вызовы. Удачи тебе и здоровья".

От детей

"Папа, с Днем полиции! Я горжусь тобой и знаю, что у тебя хватит мужества на любое дело. Пусть все нарушители боятся тебя, а мы ждем тебя дома".

"Мамочка, поздравляю тебя! Ты защищаешь людей, и я рассказываю друзьям, что работа в полиции самая важная. Пусть усталость уходит, когда ты нас обнимаешь".

"Дорогой папа! Спасибо, что учишь меня быть честным. Пусть этот день будет добрым, а работа не слишком тяжелой. Мы с мамой разучили для тебя песню и споем ее вечером".

"Дедушка, поздравляю тебя с праздником! Ты много лет охранял порядок, и мы очень тобой гордимся. Приезжай в гости, мы испечем твой любимый пирог. Крепкого тебе здоровья".

Что подарить на День полиции

Хороший подарок практичен и не всегда привязан к службе. Дорогие вещи дарить не стоит: по статье 575 Гражданского кодекса обычный презент госслужащему в связи с должностным положением не может стоить больше 3 000 рублей. Для родных и друзей ограничение не действует.

От коллег

Сувенир с символикой: кружка, термос или ежедневник — вещи, которые пригодятся на смене.

Практичная мелочь: павербанк, органайзер для автомобиля, теплые перчатки.

Сертификат: в зависимости от интересов.

От семьи и детей

Рисунок или открытка: детские работы часто ценятся больше покупных.

Теплые вещи: вязаные носки, шарф, перчатки.

Время вместе: домашний ужин, поход в кафе, выезд на природу.

Как правильно поздравлять с профессиональным праздником

Есть несколько правил для хорошего поздравления с профессиональным праздником.

Время. Лучше поздравить утром или в обеденный перерыв: ближе к вечеру у многих начинается основная нагрузка, а смена может затянуться. Обращение. Руководителей и старших по званию поздравляют официально и по званию. Какому званию что соответствует, можно проверить в материале " Руководителей и старших по званию поздравляют официально и по званию. Какому званию что соответствует, можно проверить в материале " Звания полиции и звезды на погонах ". Тон. Друзьям и родным подойдет теплое и личное, коллегам — короткое, с отсылкой к общей работе. Для хранителей порядка искренность важнее пафоса. Формат. Сообщение лучше начать с имени, уместятся одна-две фразы. Длинные тексты человеку на смене читать может быть некогда. Чего избегать. Шуток про задержания и взятки, намеков на проблемы службы. Кого не забыть. Ветеранов и бывших сотрудников: для них внимание в этот день значит не меньше. Те, кто ушел на пенсию, часто остаются связаны с бывшими сослуживцами.

Частые вопросы