Специальные знаки различия на погонах помогают быстро определить звание и статус сотрудника полиции. Разберем, сколько элементов должно быть на погонах для каждого звания и как устроена современная система МВД России.

Какая последовательность званий есть в полиции

В 1936 году для рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР были введены специальные звания. Система неоднократно менялась, а современная структура сформировалась после принятия Федерального закона № 3-ФЗ “О полиции” от 7 февраля 2011 года. Закон вступил в силу 1 марта этого же года и заменил действовавший ранее закон “О милиции”. На сегодняшний день специальные чины сотрудников органов внутренних дел (ОВД) делятся на четыре основные категории.

Полиция Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Рядовой и младший начальствующий состав

Младший начальствующий состав:

младший сержант полиции;

сержант полиции;

старший сержант ОВД;

старшина полиции;

прапорщик;

старший прапорщик полиции.

Именно с позиции рядового состава начинается служебный путь большинства сотрудников ППС, подразделений охраны общественной безопасности и других служб МВД.

Средний начальствующий состав

К среднему начальствующему составу относятся:

младший лейтенант полиции;

лейтенант полиции;

старший лейтенант ОВД;

капитан полиции.

Это уже офицерский состав и, как правило, такие звания получают выпускники ведомственных вузов МВД или сотрудники, прошедшие соответствующую подготовку.

Старший начальствующий состав

В эту категорию входят:

майор полиции;

подполковник ОВД;

полковник полиции.

Сотрудники с этими чинами часто занимают руководящие должности в полиции регионов МВД и федеральных подразделений.

Высший начальствующий состав

Высшие специальные звания полиции:

генерал-майор полиции;

генерал-лейтенант ОВД;

генерал-полковник полиции;

генерал полиции Российской Федерации.

Это высшее руководство ОВД федерального и регионального уровней.

Как по погонам полиции определить звание

Звания полицейских можно определить по звездам, просветам и лычкам на погонах.

Основные элементы погон:

лычки — поперечные полоски, используемые у сержантского состава;

просветы — вертикальные красные полосы на офицерских погонах;

звезды — основная отличительная черта офицеров, прапорщиков и генералов.

С повышением звания в полиции размер звезд увеличивается, а их расположение меняется.

. Фото: РИА Новости

Категория Знаки различия на погонах полиции Рядовой состав Различия отсутствуют Сержанты Лычки различной формы Прапорщики Маленькие звезды по вертикали Лейтенанты и капитаны Один просвет и звезды разного количества в зависимости от старшинства по 13 мм Майоры, подполковники, полковники Два красных просвета и звезды разного количества в зависимости от старшинства по 20 мм Генералы Крупные звезды без просветов разного количества в зависимости от старшинства по 22 мм Генерал полиции РФ Одна звезда диаметром 40 мм

Какое звание соответствует числу звезд на погонах

Прапорщики, лейтенанты и капитаны

У рядового полиции звезды на погонах отсутствуют. Если молодой специалист — курсант учебных заведений МВД, на его погонах будет размещена буква “К”.

курсант МВД Фото: Источник: wikipedia.org

Сержанты:

младший сержант — две узкие лычки;

сержант — три узкие лычки;

старший сержант — одна широкая лычка;

старшина — широкая продольная лычка по длине погона.

Прапорщики:

две звезды — прапорщик;

три — старший прапорщик.

Лейтенанты и капитан:

младший лейтенант — один просвет и одна звезда;

лейтенант — две звезды;

старший лейтенант — три звезды;

капитан — четыре звезды.

Майор, подполковник и полковник

У представителей старшего начальствующего состава на погонах уже два просвета, а также крупные звезды:

у майора — одна;

подполковник — две;

полковник — три.

Генеральские звания

Генеральские погоны легко узнать по большим звездам:

Генерал-майор — одна звезда. Генерал-лейтенант — две. Генерал-полковник — три. Генерал полиции Российской Федерации — одна очень крупная звезда особого образца.

Кого-то может удивить, что генерал-лейтенант выше генерал-майора. Такая традиция сложилась исторически и сохранилась еще со времен европейских армий, где генерал-лейтенант считался заместителем главного военачальника, командующего всей армией, и занимал более высокое положение.

Слово “лейтенант” происходит от французского lieu tenant — “заместитель” или “держатель места”. То есть это определение буквально подразумевало должность главного заместителя командира. Когда полного генерала не было, генерал-лейтенант управлял всей армией вместо него.

Слово же “майор” ранее означало “старший” и подразумевало должность администратора, а не высшего лидера. Звание ранее звучало как “генерал-сержант-майор”, человек на этой позиции был главным завхозом и помощником армии. Он отвечал за снабжение, построение войск и бытовые вопросы. Майор находился в подчинении у полного генерала и его первого заместителя — лейтенанта.

Сроки службы в званиях полиции

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Для присвоения следующего специального чина сотрудник должен прослужить установленный срок.

Текущий чин Минимальная выслуга, года Следующий специальный чин Рядовой Один Младший сержант Младший сержант ОВД Два Сержант Сержант ОВД Три Старший сержант Старший сержант полиции Один Старшина Старшина ОВД Не устанавливается Прапорщик Прапорщик полиции Пять Старший прапорщик Старший прапорщик Не устанавливается Младший лейтенант Младший лейтенант полиции Один Лейтенант Лейтенант ОВД Два или один год при окончании вуза МВД Старший лейтенант Старший лейтенант ОВД Два Капитан Капитан полиции Три Майор Майор полиции Четыре Подполковник Подполковник ОВД Пять Полковник полиции

Для старших и высших руководящих званий фиксированных сроков выслуги законодательством не предусмотрено. Решение принимается руководством МВД с учетом должности, опыта и стажа службы, а также заслуг и результатов профессиональной деятельности.

Специальные чины сохраняются за полицейским пожизненно, если он не лишен их по решению суда.

История званий в милиции и полиции

Дореволюционная Россия до 1917 года

В Российской империи чины полиции относились к госслужбе. Руководители носили чины согласно “Табели о рангах Петра I”:

Высшие чины: губернаторы и градоначальники часто имели чины действительного статского советника, что соответствовало нынешнему генерал-майору, или воинские звания генералов. Средние и младшие чины: полицмейстеры и приставы носили гражданские чины — коллежский асессор, титулярный советник. Низшие чины: урядники в уездах и околоточные надзиратели с городовыми в городах.

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Ранний советский период: 1917–1936 годы

После революции 1917 года полиция была упразднена, вместо нее создана рабоче-крестьянская милиция. Царские чины объявлены пережитком буржуазии. Первые 20 лет персональных званий не существовало. Вместо них использовались служебные категории и должности:

милиционер — рядовой сотрудник;

отделенный командир;

начальник отделения/района;

начальник окружной/губернской милиции.

Реформа НКВД: 1936–1943 годы

26 апреля 1936 года в милиции система званий изменилась. Впервые были введены персональные специальные чины. Но они сильно отличались от армейских. Например, сержант милиции относился к среднему начсоставу и по статусу приравнивался к армейскому лейтенанту.

Иерархия выглядела так (по возрастанию):

Младший состав: милиционер, старший милиционер, отделенный командир, помкомвзвода, старшина милиции. Средний и старший состав: сержант, мл. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, капитан, майор, старший майор милиции. Высший состав: инспектор милиции, директор милиции, главный директор милиции.

Унификация с армией: 1943–2011 годы

В феврале 1943 года система была пересмотрена, теперь она была похожей на армейскую и имела свои знаки различия — погоны.

младшие и средние чины полностью скопированы с военных — сержанты, лейтенанты, капитаны, майоры, полковники;

для высшего руководства вместо генеральских чинов были введены звания “комиссар милиции” 1-го, 2-го и 3-го ранга. Погоны комиссаров внешне напоминали генеральские.

В 1975 году комиссары окончательно были заменены на привычные генеральские звания: генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

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Современная Россия: с 2011 года по настоящее время

После реформы МВД 2011 года слово “милиция” в званиях было официально заменено на слово “полиция” в попытке радикально изменить образ и принципы работы правоохранительных органов на фоне глубокого кризиса доверия со стороны населения.

К концу 2000-х годов репутация милиции сильно пострадала из-за череды громких преступлений с превышением полномочий сотрудников и системного взяточничества. Смена названия послужила юридическим поводом для тотальной переаттестации. Каждый полицейский был выведен за штат, и обратно в полицию принимались только тех, кто прошел проверки, включая психологические.

Слово “милиция” (от латинского militia — “ополчение”) исторически означает добровольные отряды вооруженных граждан. Этот термин подходил для первых лет советской власти, когда порядок охранял сам восставший народ. Слово “полиция” переводится как “государственное устройство/управление”.

Система полностью идентична армейской, но звания остаются специальными, а не воинскими.