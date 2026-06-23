Специальные знаки различия на погонах помогают быстро определить звание и статус сотрудника полиции. Разберем, сколько элементов должно быть на погонах для каждого звания и как устроена современная система МВД России.
Какая последовательность званий есть в полиции
В 1936 году для рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР были введены специальные звания. Система неоднократно менялась, а современная структура сформировалась после принятия Федерального закона № 3-ФЗ “О полиции” от 7 февраля 2011 года. Закон вступил в силу 1 марта этого же года и заменил действовавший ранее закон “О милиции”. На сегодняшний день специальные чины сотрудников органов внутренних дел (ОВД) делятся на четыре основные категории.
Рядовой и младший начальствующий состав
Младший начальствующий состав:
- младший сержант полиции;
- сержант полиции;
- старший сержант ОВД;
- старшина полиции;
- прапорщик;
- старший прапорщик полиции.
Именно с позиции рядового состава начинается служебный путь большинства сотрудников ППС, подразделений охраны общественной безопасности и других служб МВД.
Средний начальствующий состав
К среднему начальствующему составу относятся:
- младший лейтенант полиции;
- лейтенант полиции;
- старший лейтенант ОВД;
- капитан полиции.
Это уже офицерский состав и, как правило, такие звания получают выпускники ведомственных вузов МВД или сотрудники, прошедшие соответствующую подготовку.
Старший начальствующий состав
В эту категорию входят:
- майор полиции;
- подполковник ОВД;
- полковник полиции.
Сотрудники с этими чинами часто занимают руководящие должности в полиции регионов МВД и федеральных подразделений.
Высший начальствующий состав
Высшие специальные звания полиции:
- генерал-майор полиции;
- генерал-лейтенант ОВД;
- генерал-полковник полиции;
- генерал полиции Российской Федерации.
Это высшее руководство ОВД федерального и регионального уровней.
Как по погонам полиции определить звание
Звания полицейских можно определить по звездам, просветам и лычкам на погонах.
Основные элементы погон:
- лычки — поперечные полоски, используемые у сержантского состава;
- просветы — вертикальные красные полосы на офицерских погонах;
- звезды — основная отличительная черта офицеров, прапорщиков и генералов.
С повышением звания в полиции размер звезд увеличивается, а их расположение меняется.
|
Категория
|
Знаки различия на погонах полиции
|
Рядовой состав
|
Различия отсутствуют
|
Сержанты
|
Лычки различной формы
|
Прапорщики
|
Маленькие звезды по вертикали
|
Лейтенанты и капитаны
|
Один просвет и звезды разного количества в зависимости от старшинства по 13 мм
|
Майоры, подполковники, полковники
|
Два красных просвета и звезды разного количества в зависимости от старшинства по 20 мм
|
Генералы
|
Крупные звезды без просветов разного количества в зависимости от старшинства по 22 мм
|
Генерал полиции РФ
|
Одна звезда диаметром 40 мм
Какое звание соответствует числу звезд на погонах
Прапорщики, лейтенанты и капитаны
У рядового полиции звезды на погонах отсутствуют. Если молодой специалист — курсант учебных заведений МВД, на его погонах будет размещена буква “К”.
Сержанты:
- младший сержант — две узкие лычки;
- сержант — три узкие лычки;
- старший сержант — одна широкая лычка;
- старшина — широкая продольная лычка по длине погона.
Прапорщики:
- две звезды — прапорщик;
- три — старший прапорщик.
Лейтенанты и капитан:
- младший лейтенант — один просвет и одна звезда;
- лейтенант — две звезды;
- старший лейтенант — три звезды;
- капитан — четыре звезды.
Майор, подполковник и полковник
У представителей старшего начальствующего состава на погонах уже два просвета, а также крупные звезды:
- у майора — одна;
- подполковник — две;
- полковник — три.
Генеральские звания
Генеральские погоны легко узнать по большим звездам:
- Генерал-майор — одна звезда.
- Генерал-лейтенант — две.
- Генерал-полковник — три.
- Генерал полиции Российской Федерации — одна очень крупная звезда особого образца.
Кого-то может удивить, что генерал-лейтенант выше генерал-майора. Такая традиция сложилась исторически и сохранилась еще со времен европейских армий, где генерал-лейтенант считался заместителем главного военачальника, командующего всей армией, и занимал более высокое положение.
Слово “лейтенант” происходит от французского lieu tenant — “заместитель” или “держатель места”. То есть это определение буквально подразумевало должность главного заместителя командира. Когда полного генерала не было, генерал-лейтенант управлял всей армией вместо него.
Слово же “майор” ранее означало “старший” и подразумевало должность администратора, а не высшего лидера. Звание ранее звучало как “генерал-сержант-майор”, человек на этой позиции был главным завхозом и помощником армии. Он отвечал за снабжение, построение войск и бытовые вопросы. Майор находился в подчинении у полного генерала и его первого заместителя — лейтенанта.
Сроки службы в званиях полиции
Для присвоения следующего специального чина сотрудник должен прослужить установленный срок.
|
Текущий чин
|
Минимальная выслуга, года
|
Следующий специальный чин
|
Рядовой
|
Один
|
Младший сержант
|
Младший сержант ОВД
|
Два
|
Сержант
|
Сержант ОВД
|
Три
|
Старший сержант
|
Старший сержант полиции
|
Один
|
Старшина
|
Старшина ОВД
|
Не устанавливается
|
Прапорщик
|
Прапорщик полиции
|
Пять
|
Старший прапорщик
|
Старший прапорщик
|
Не устанавливается
|
Младший лейтенант
|
Младший лейтенант полиции
|
Один
|
Лейтенант
|
Лейтенант ОВД
|
Два или один год при окончании вуза МВД
|
Старший лейтенант
|
Старший лейтенант ОВД
|
Два
|
Капитан
|
Капитан полиции
|
Три
|
Майор
|
Майор полиции
|
Четыре
|
Подполковник
|
Подполковник ОВД
|
Пять
|
Полковник полиции
Для старших и высших руководящих званий фиксированных сроков выслуги законодательством не предусмотрено. Решение принимается руководством МВД с учетом должности, опыта и стажа службы, а также заслуг и результатов профессиональной деятельности.
Специальные чины сохраняются за полицейским пожизненно, если он не лишен их по решению суда.
История званий в милиции и полиции
Дореволюционная Россия до 1917 года
В Российской империи чины полиции относились к госслужбе. Руководители носили чины согласно “Табели о рангах Петра I”:
- Высшие чины: губернаторы и градоначальники часто имели чины действительного статского советника, что соответствовало нынешнему генерал-майору, или воинские звания генералов.
- Средние и младшие чины: полицмейстеры и приставы носили гражданские чины — коллежский асессор, титулярный советник.
- Низшие чины: урядники в уездах и околоточные надзиратели с городовыми в городах.
Ранний советский период: 1917–1936 годы
После революции 1917 года полиция была упразднена, вместо нее создана рабоче-крестьянская милиция. Царские чины объявлены пережитком буржуазии. Первые 20 лет персональных званий не существовало. Вместо них использовались служебные категории и должности:
- милиционер — рядовой сотрудник;
- отделенный командир;
- начальник отделения/района;
- начальник окружной/губернской милиции.
Реформа НКВД: 1936–1943 годы
26 апреля 1936 года в милиции система званий изменилась. Впервые были введены персональные специальные чины. Но они сильно отличались от армейских. Например, сержант милиции относился к среднему начсоставу и по статусу приравнивался к армейскому лейтенанту.
Иерархия выглядела так (по возрастанию):
- Младший состав: милиционер, старший милиционер, отделенный командир, помкомвзвода, старшина милиции.
- Средний и старший состав: сержант, мл. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, капитан, майор, старший майор милиции.
- Высший состав: инспектор милиции, директор милиции, главный директор милиции.
Унификация с армией: 1943–2011 годы
В феврале 1943 года система была пересмотрена, теперь она была похожей на армейскую и имела свои знаки различия — погоны.
- младшие и средние чины полностью скопированы с военных — сержанты, лейтенанты, капитаны, майоры, полковники;
- для высшего руководства вместо генеральских чинов были введены звания “комиссар милиции” 1-го, 2-го и 3-го ранга. Погоны комиссаров внешне напоминали генеральские.
В 1975 году комиссары окончательно были заменены на привычные генеральские звания: генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.
Современная Россия: с 2011 года по настоящее время
После реформы МВД 2011 года слово “милиция” в званиях было официально заменено на слово “полиция” в попытке радикально изменить образ и принципы работы правоохранительных органов на фоне глубокого кризиса доверия со стороны населения.
К концу 2000-х годов репутация милиции сильно пострадала из-за череды громких преступлений с превышением полномочий сотрудников и системного взяточничества. Смена названия послужила юридическим поводом для тотальной переаттестации. Каждый полицейский был выведен за штат, и обратно в полицию принимались только тех, кто прошел проверки, включая психологические.
Слово “милиция” (от латинского militia — “ополчение”) исторически означает добровольные отряды вооруженных граждан. Этот термин подходил для первых лет советской власти, когда порядок охранял сам восставший народ. Слово “полиция” переводится как “государственное устройство/управление”.
Система полностью идентична армейской, но звания остаются специальными, а не воинскими.