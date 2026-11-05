Москва5 ноя Вести.Завершение создания национальной концепции финансовой безопасности является приоритетным направлением, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе торжественного мероприятия в честь 25-летия Росфинмониторинга глава государства уточнил, что реализация этой концепции призвана помочь в усовершенствовании всей "так называемой антиотмывочной системы".

Среди безусловных приоритетов – завершение создания национальной концепции финансовой безопасности… Это важнейшая работа для обеспечения интересов государства сказал он

Между тем российский лидер добавил, что следует упрощать процедуры для честных участников рынка и совместно с этим ужесточать контроль за подозрительными операциями.

Путин также отметил высокий уровень стандартов, на котором работает российская финансовая разведка.