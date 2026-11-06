Москва6 ноя Вести.Российские экспортеры возвращают 99,5% выручки за реализацию продукции. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Безусловно, для нас очень важно было и решение другой задачи, которую вы поставили, это валютный мониторинг. Мы взяли на контроль наших экспортеров - возвращение валютной выручки сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться за реализацию продукции, они возвращаются в Россию, и 87% - это деньги, уже расчеты идут в национальных валютах приводит ТАСС слова главы Росфинмониторинга

Чиханчин отметил, что сегодня формируется не просто так называемая антиотмывочная система, а система финансовой безопасности. Глава ведомства отметил, что это очень важно, так как в 2027 году ожидается миссия FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая будет оценивать эту систему.

Ранее Путин заявил, что завершение создания национальной концепции финансовой безопасности является приоритетным направлением. Глава государства подчеркнул, что реализация этой концепции призвана помочь в усовершенствовании всей так называемой антиотмывочной системы.