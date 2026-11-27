РЖД: с 1 декабря к возвратным билетам будут применять прогрессивную шкалу

В России с 1 декабря изменится сбор за возврат билетов на поезда РЖД: с 1 декабря к возвратным билетам будут применять прогрессивную шкалу

Москва27 ноя Вести.Сбор за возврат билетов на поезда изменится в России с 1 декабря 2026 года и составит от 1% до 10% от стоимости билета, передает РИА Новости со ссылкой на РЖД.

С 1 декабря при возврате билета за 45 суток и более до отправления сбор составит 1% от стоимости билета, от 30 до 44 суток - 3%, от 10 до 29 суток - 5%, за 9 и менее суток - 10% говорится в сообщении

В настоящее время при сдаче ж/д билета взимается 3,7 рубля​​​.

Ранее стало известно, что человекоподобные роботы действительно могут заменить проводников в поездах.