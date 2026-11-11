Москва11 ноя Вести.Оснований для перебоев поставок электронной продукции из-за технологического сбора нет, заявили журналистам в Минпромторге России.

Отдельных штрафов за неуплату сбора не установлено... Оснований для перебоев в поставках нет сказали в министерстве

Там пояснили, что сбор администрируется через уже действующие механизмы - систему маркировки и государственную информационную систему промышленности (ГИСП), без создания новых систем и контрольных процедур. Компания направляет в системе маркировки уведомление о вводе товара в оборот, после чего ГИСП автоматически рассчитывает сумму и выставляет ее плательщику, а подтверждение об уплате возвращается в систему маркировки. Самостоятельно считать сбор не требуется.

Ставки установлены в фиксированном размере за единицу и опубликованы в октябре, что дает возможность учесть их в финансовом планировании и договорах поставки. На первом этапе сбор охватывает только продукцию с обязательной маркировкой - ноутбуки, смартфоны и телефонные аппараты: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук при наличии в системе сведений о товарном знаке и модели. Это порядка 1% стоимости устройства и в 10-20 раз ниже предельного размера сбора, подчеркнули в Минпромторге.

Закон о техсборе был принят в конце 2025 года, а применение сбора по просьбе отрасли перенесли с 1 сентября на 1 декабря 2026 года. Сбор взимается на равных условиях с импортной и российской продукции и служит источником инвестиций в разработку и выпуск отечественной техники.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК попросила отложить запуск механизма: в письме премьер-министру Михаилу Мишустину она указала, что правила расчета и уплаты не приняты, взаимодействие госинформсистем не протестировано, а времени на подготовку у бизнеса нет. По данным газеты, отрасль опасается нарушения бизнес-процессов и срыва поставок.