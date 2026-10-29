Новый ГОСТ на кофе и досрочная выплата пенсий: что ждет россиян с 1 ноября

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Новый ГОСТ на кофе и досрочная выплата пенсий: что ждет россиян с 1 ноября

Москва29 окт Вести.С 1 ноября в России вступает в силу ряд изменений. Так, вводятся новые государственные стандарты на кофейные напитки и на обувь для медработников, а некоторые граждане досрочно получат пенсию. Подробнее о нововведениях – в материале ИС "Вести".

Увеличение выплаты пенсионерам

Третий месяц осени подарит бессрочную надбавку пенсионерам, которым в октябре исполнилось 80 лет. Фиксированная выплата удвоится: они станут получать 19 169 рублей 38 копеек. Заявление для этого писать не нужно, но есть важный нюанс: получить надбавку могут только получатели страховой пенсии.

Досрочное получение пенсий

Из-за празднования Дня народного единства 4 ноября часть россиян получит пенсии досрочно. Тем, кому выплаты должны были прийти в день праздника, они придут на день раньше – 3 ноября.

Новый ГОСТ на растворимый кофе

С начала ноября расширится перечень ингредиентов, которые могут использоваться для создания растворимых кофейных напитков. Новый ГОСТ заменит стандарт, действующий с 1994 года. Необходимость в обновлении появилась из-за активного развития технологий и рынка растворимых кофейных напитков.

Новый ГОСТ на обувь для медработников

В ноябре вводится новый ГОСТ на спецобувь, которую работодатели приобретают для медработников. Согласно этому стандарту, подошва не должна скользить, допустимая высота каблука ограничивается 1,5 – 4 см, а для врачей ультразвуковой диагностики и нейрохирургов обувь должна обладать антистатическими свойствами. При этом медикам не запрещается самим покупать и носить популярные у них сабо Crocs.

Визы для россиян в Черногорию

Черногория с 1 ноября вводит визы для граждан РФ, как сообщил российский посол Александр Лукашик. Он напомнил, что с третьего месяца осени прекращает свое действие Соглашение между российским и черногорским правительствами об условиях взаимных визитов граждан двух стран, заключенное 24 сентября 2008 года.

Астрономические явления

В ночь с 4 на 5 ноября над территорией России пройдет метеорный поток Южных Таурид, знаменитый медленными и очень яркими болидами. Условия для наблюдений в этом году максимально благоприятные: пик активности приходится на убывающую Луну, освещенность которой составит всего 14% и не помешает поиску метеоров.