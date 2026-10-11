Новый стандарт на спецобувь для медработников начинает действовать с 1 ноября

ОП: новый ГОСТ на обувь для медработников вводится с 1 ноября Новый стандарт на спецобувь для медработников начинает действовать с 1 ноября

Москва11 окт Вести.Медработники будут носить специальную обувь по новому стандарту. ГОСТ устанавливает требования к спецобуви, которую приобретают работодатели, но не запрещает медикам покупать самим и носить популярные у них сабо Crocs. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

С 1 ноября 2026 года вводится в действие ГОСТ "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для медицинских работников. Общие технические условия". Стандарт устанавливает требования к специальной обуви, предназначенной для медицинских работников лечебно-профилактических организаций отметил Машаров

Согласно новым требованиям, подошва не должна скользить, высота каблука – строго от 1,5 см до 4 см, а обувь для врачей ультразвуковой диагностики и нейрохирургов должна обладать антистатическими свойствами.

Машаров добавил, что медики не будут ограничены в выборе обуви, и, если им комфортнее на рабочем месте ходить, например, в шлепанцах Crocs, то они могут приобрести их самостоятельно.