В России утвердили новый ГОСТ на спортивную одежду Новый ГОСТ на спортивную одежду утвердили в России

Москва28 ноя Вести.В России утвержден новый ГОСТ на спортивную одежду, который вступит в силу 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), которые приводит РИА Новости.

Согласно госстандарту, спортивная одежда бывает мужской и женской, летней и зимней, а также для национальных видов спорта. Материалы для такой одежды должны выбираться с учетом вида спорта и климатических условий, в которых предусмотрено ее использование… Стандарт вводит дополнительно такие понятие как кимоно, напульсник, наладонник и наколенник говорится в публикации

Как уточняется, ГОСТ не касается спортивной формы, сделанной под заказ, а также командную экипировку. При этом производителям позволяется сохранять свободу в выборе фасона и внешнего вида, но вводится обязанность соблюдать требования к безопасности и функциональности.

Ранее сообщалось, что в России с 1 декабря вступит в действие новый ГОСТ с требованиями к кемпингам и кемп-стоянкам.