В России заработали новые ГОСТы с правилами проектирования автодорог

С 1 октября в РФ вступили в силу новые ГОСТы с правилами проектирования дорог В России заработали новые ГОСТы с правилами проектирования автодорог

Москва1 окт Вести.Разработанные новые ГОСТы с правилами проектирования временных автомобильных дорог и асфальтобетона для автодорог общего пользования в России вступили в силу с 1 октября, передает РИАНовости со ссылкой на материалы Росстандарта.

Литые смеси и асфальтобетон теперь могут быть запроектированы для нормальных условий движения. ГОСТ для временных дорог устанавливает правила проектирования для участков говорится в сообщении

Требования этого стандарта не распространяются на временные дороги необщего пользования.