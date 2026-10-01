Москва1 октВести.Разработанные новые ГОСТы с правилами проектирования временных автомобильных дорог и асфальтобетона для автодорог общего пользования в России вступили в силу с 1 октября, передает РИАНовости со ссылкой на материалы Росстандарта.
Литые смеси и асфальтобетон теперь могут быть запроектированы для нормальных условий движения. ГОСТ для временных дорог устанавливает правила проектирования для участковговорится в сообщении
Требования этого стандарта не распространяются на временные дороги необщего пользования.