Москва13 окт Вести.Новый профессиональный стандарт упрощает трудоустройство выпускников медвузов в бригады скорой помощи без ординатуры, сохраняя при этом их главные задачи по диагностике и маршрутизации пациентов при условии обязательного наставничества. Об этом рассказал ИС "Вести" сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Юрий Жулев.

С 1 сентября 2026 года в России вступил в силу новый профессиональный стандарт "Врач скорой медицинской помощи". Документ поменял модель работы выездных бригад. Теперь работать врачами выездных бригад могут выпускники медицинских вузов сразу после специалитета по направлениям "Лечебное дело" или "Педиатрия" без обязательного ранее обучения в ординатуре по узкой специальности "Скорая медицинская помощь".

Это хорошая инициатива на наш взгляд. Если такой молодой выпускник вуза выходит с бригадой, то должен быть испытательный срок определенный, когда он должен проходить практику вместе с уже умудренными опытом врачами. Институт наставничества — это официально уже урегулированный вопрос, там должны быть прикреплены наставники обязательно. Специалисты скорой медицинская помощи остаются, их не вычеркнули, просто появляется новая когорта сказал Жулев

По его словам, глобальных перемен не последует: врач по-прежнему должен будет поставить предварительный диагноз и понять, какому специалисту адресовать пациента.

Сразу хочу развеять некие мифы: ничего не поменялось, потому что задача врача — поставить предварительный диагноз и понять специализацию медицинского учреждения, куда направить. Он видит признаки инфаркта миокарда — значит, надо направлять в больницу кардиологического профиля, где быстро спасут жизнь пациенту, а вот в какую конкретно больницу— это решает диспетчерская, как и раньше разъяснил Жулев

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов рассказал, что нововведения позволят врачам оказывать оперативную помощь вне медицинских организаций в экстренных ситуациях. Власов отметил, что новый стандарт подразумевает закрепление более широкого круга профессиональных компетенций для врачей скорой помощи, что отражает реальные условия их работы.