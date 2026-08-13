Москва13 авг Вести.В сентябре Всероссийский союз страховщиков планирует внедрить единый стандарт по защите прав застрахованных лиц в системе ОМС, задачей которого станет установка высоких требований к качеству работы с обращениями граждан. Об этом ИС "Вести" заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Роман Щеглеватых.

Он рассказал, что в первую очередь стандарт призван решить проблему "вечно занятой линии".

В первую очередь, это работа с устными и письменными обращениями граждан и экспертиза качества медицинской помощи. У каждой страховой компании действительно сегодня есть горячая линия бесплатная для обращения. Задача стандарта — установить высокие требования по качеству работы с обращениями граждан. Мы впервые вводим, собственно, эти качественные критерии, устанавливаем минимальное время дозвона, то есть это 30 секунд, что должно как бы решить проблему вот этой вечно занятой линии. Кроме того, мы устанавливаем также требования, чтобы 75% всех входящих обращений в страховые компании решались с первого звонка, с первого раза заявил Щеглеватых

Также вице-президент добавил, что гражданин, имеющий страховку, имеет право обратиться в любое медицинское учреждение, и она должна помочь ему на всех этапах.

Если же мы видим, что сроки нарушаются, то, конечно, уже здесь включаются другие инструменты у страховых компаний. Их достаточно для того, чтобы помочь человеку и записаться к врачу или на госпитализацию, или для того, чтобы сопроводить его с его жалобой или обращением на всех этапах, чтобы довести дело до конца… Он, наш гражданин имеет право обратиться в любую медицинскую организацию, а точнее, медицинская организация его прикрепления должна обеспечить маршрутизацию этого пациента туда, где есть этот [специалист – прим. ред.]. Такие требования сегодня предусмотрены порядками оказания медицинской помощи. Люди могут про это, конечно же, не знать, но страховая компания в курсе, поэтому она обязательно поможет сделать так, чтобы он попал в другую поликлинику к этому специалисту, там, где он есть… Есть формат телемедицинских консультаций, в зависимости от того, в каких условиях находится человек, насколько ему удобно приехать или нет, возможен и такой формат объяснил Щеглеватых

Еще он отметил, что стандарт обяжет страховые компании давать наиболее полные и понятые ответы на письменные обращения граждан.

Поскольку письменное обращение — это тоже большой блок нашей работы. Стандартом будет прямо запрещено, то есть формальные какие-то отписки, ответы граждан с указанием просто отсылок к каким-то нормативно-правовым актом необязательно, обязательно нужно будет в ответах человеку разъяснять все очень подробно по сути, по содержанию. И при необходимости человек может в обращении своем указать, чтобы с ним связались по итогу рассмотрения обращения, страховая компания это обязательно сделает добавил вице-президент

Также он анонсировал введение в единой аналитической справки по итогам экспертизы качества медицинской помощи, проводимой по жалобам граждан.

И в рамках этого вот формализации единого аналитического документа будет предусмотрена не только статистика дефектов, значит, нарушений, их динамики и так далее. Главное, что будут сделаны выводы, будут предложены конкретные рекомендации, что нужно устранить, что нужно исправить в работе медицинской организации, чтобы этих недостатков более не допускать сообщил вице-президент Щеглеватых

Ранее председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин сообщил, что с 2026 года в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) вошли 14 новых методов лечения. Помимо этого, в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи.