Порядок работы хирургов в России изменится в новом году

В новом году в России изменится порядок работы хирургов Порядок работы хирургов в России изменится в новом году

Москва21 ноя Вести.В России с 1 января 2027 года изменится порядок работы хирургов. Соответствующее решение принято приказом Министерства здравоохранения РФ, который приводит РИА Новости.

Согласно документу, с 1 января хирургов смогут привлекать к работе вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой помощи и в транспортном средстве при медицинской эвакуации говорится в публикации

Вместе с тем, как уточняется, в порядок оказания медпомощи взрослым по профилю "хирургия" впервые включена паллиативная помощь. При этом, согласно новому порядку, скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь пациентам, требующим экстренного вмешательства, будет оказываться выездными бригадами.

Ранее сообщалось, что с 2027 года в России начнет действовать новый порядок медицинского обследования пациента и его подготовки к переливанию донорской крови.