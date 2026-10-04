В РФ с 1 января начнет действовать новый порядок подготовки к переливанию крови

Минздрав утвердил новый порядок подготовки пациента к переливанию крови В РФ с 1 января начнет действовать новый порядок подготовки к переливанию крови

Москва4 окт Вести.В России начнет действовать новый порядок медицинского обследования пациента и его подготовки к переливанию донорской крови, он вступит в силу 1 января 2027 года, следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно приказу, установлено двухэтапное определение группы крови.

Первичное определение группы крови по системе АВ0 (она определяет совместимость крови при переливании) и резус-принадлежности, а также подтверждающее исследование выполняют из одного образца крови человека. В случае расхождения результата врач формирует направление нового образца крови для подтверждающего исследования и установления причин выявленных отклонений говорится в сообщении

Также изменятся сроки забора образцов крови. Их будут брать не ранее чем за 48 часов до переливания донорской крови или ее компонентов.

Уточняется, что у пациентов с массой тела менее 30 килограммов для проведения проб берутся образцы крови в объеме не более трех миллилитров.

Кроме того, транспортировка в лабораторию образцов крови должна осуществляться в специальных контейнерах при температуре не выше +10 °C, при этом необходимо исключить прямое воздействие света.

Документ будет действовать до 1 сентября 2032 года. Главная цель нововведений - обеспечить эффективность и безопасность переливания донорской крови.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на Камчатке более 3 тысяч жителей стали донорами крови.