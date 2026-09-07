Депутат Дрожжина: в РФ вводятся новые правила допуска к донорству крови

Стали известны новые правила допуска к донорству крови в России Депутат Дрожжина: в РФ вводятся новые правила допуска к донорству крови

Москва7 сен Вести.С 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные правила допуска к донорству крови, они коснутся временных противопоказаний, подачи документов и количество донаций, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

В России с 1 января 2027 года начнут действовать обновленные правила допуска к донорству крови и ее компонентов сказала депутат

Она уточнила, что расширится список временных противопоказаний - включены прием некоторых лекарств, ряд заболеваний, амбулаторные стоматологические процедуры и операции на органе зрения.

По ее словам, изменится порядок оформления: для регистрации донора обязательно потребуется паспорт, СНИЛС. Кроме того, из требований исключается максимальное число донаций крови в течение года.