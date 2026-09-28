Хирургам могут разрешить оказывать помощь вне больницы с января 2027 года Минздрав хочет привлекать хирургов к работе вне территории больницы

Москва28 сен Вести.С 1 января 2027 года претерпит изменения порядок работы врачей-хирургов в России. Специалистам планируют разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами медорганизации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.

В документе отмечается, что помощь по профилю "хирургия" можно будет оказывать в рамках паллиативной медицинской помощи.

На должность врача‑хирурга будут назначаться только специалисты, отвечающие квалификационным требованиям по специальности "хирургия".

Ранее стало известно, что ребенок имеет право обратиться к школьному медицинскому работнику не только при плохом самочувствии или травме, но и за оформлением пропуска по болезни, вакцинацией и рекомендациями по здоровому образу жизни.