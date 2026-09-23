В России впервые за 40 лет обновили ГОСТ на хирургические иглы Новый стандарт на хирургические иглы вступит в силу 1 марта

Москва23 сен Вести.ГОСТ на хирургические иглы для сшивания тканей после оперативных вмешательств вступит в силу 1 марта 2027 года, заменив стандарт от 1983 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы Росстата.

ГОСТ претерпел значительные изменения. Так, в зависимости от изгиба иглы подразделяются на прямые, лыжеобразные, дугообразные, крючкообразные, сложно изогнутые. При этом допускаются другие изгибы игл в соответствии с технической документацией производителя. В зависимости от форм иглы бывают: колющие, колюще-режущие, режущие, шпательные и тупоконечные написали в агентстве

Стандарт ограничивает материалы для изготовления игл – они должны быть выполнены только из нержавеющей стали. На поверхностях ушек не должно быть заусенцев, острых кромок, повреждающих или рвущих шовный материал. Острота колющей части игл не должна превышать 0,02 мм.

Игла должна "пережить" не менее 650 проколов и 20 циклов санитарной обработки. Полный средний ресурс – не менее 850 проколов и 20 циклов санобработки.