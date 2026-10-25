Москва25 окт Вести.При покупке обуви для повседневного ношения стоит обращать внимание на модели, которые имеют жесткую заднюю часть и широкий нос для создания правильного угла стопы. Подробнее о том, как правильно подойти к выбору данного элемента гардероба рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Российского университета медицины Михаил Говоров в интервью ИС "Вести".

Начнем с простого. Когда мы в магазине примеряем обувь, необходимо, конечно же, надевать сразу всю пару. Немного походить по самому магазину. И вы уже сразу поймете, подходит для вашей стопы эта стелька, конфигурация самого носа, ботинка, кроссовка или нет. К сожалению, как и в любом тест-драйве, некоторые проблемы могут выходить вперед уже через месяц, второй, третий, когда мы начинаем чувствовать дискомфорт при длительном использовании отметил ортопед

Также при выборе обуви необходимо осмотреть ее на наличие каких-либо выступающих частей или швов, которые потенциально могут вызывать дискомфорт, пояснил он.

Должен быть широкий нос, чтобы у нас стопа не испытывала сжатия в переднем отделе… должен иметься у обуви жесткий задник, чтобы правильно создать угол стопы. Если есть возможность, сразу смотреть, чтобы был так называемый ортопедический подъем по центру, его надо немножко чувствовать. Он присутствует как и в мужских, женских туфлях, так и в кроссовках. Когда мы с вами покупаем обувь, сразу же необходимо осмотреть, нет ли внутри никаких выступающих частей, дополнительных швов каких-либо еще добавил специалист

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