В России появился ГОСТ на батискафы Стандарт на подводные аппараты начнет действовать с Нового года

Москва6 ноя Вести.ГОСТ на обитаемые подводные аппараты для научных исследований и поисково-спасательных работ вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы Росстандарта.

Стандарт устанавливает требования к составу системы регенерации воздуха, к эксплуатационным характеристикам систем и эксплуатационные требования к трубопроводам системы регенерации воздуха. Кроме того, в ГОСТе закреплены и требования к запасу кислорода. Он рассчитывается исходя из количества находящихся в аппарате членов экипажа, а также заданного времени пребывания с учетом возможности аварийной ситуации написали в агентстве

Документ также уточняет требования к системе поглощения углекислого газа, которая должна включать две подсистемы, основную и аварийную. Поглотители, которые устанавливают на батискафы, не должны вызывать вторичного загрязнения окружающей среды в обитаемом отсеке подводного аппарата. Экипаж должен постоянно получать информацию о концентрации углекислого газа на борту.