Зеленский предупредил о риске разделения Украины из-за ударов по мостам

Зеленский заявил об угрозе изоляции двух берегов Днепра Зеленский предупредил о риске разделения Украины из-за ударов по мостам

Москва27 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил вероятность разделения территории Украины по руслу Днепра на фоне ударов по мостовой инфраструктуре. Об этом он заявил в интервью вещательной корпорации BBC.

Политик назвал наступившую зиму крайне тяжелым периодом и указал на серьезные вызовы в обеспечении противовоздушной обороны, дефицит зенитных комплексов Patriot и проблемы с сохранностью переправ.

Теперь они хотят отрезать два берега (Днепра) подчеркнул Зеленский

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Киев в ближайшее время может оказаться отрезанным от внешнего мира.