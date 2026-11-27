Москва27 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил вероятность разделения территории Украины по руслу Днепра на фоне ударов по мостовой инфраструктуре. Об этом он заявил в интервью вещательной корпорации BBC.
Политик назвал наступившую зиму крайне тяжелым периодом и указал на серьезные вызовы в обеспечении противовоздушной обороны, дефицит зенитных комплексов Patriot и проблемы с сохранностью переправ.
Теперь они хотят отрезать два берега (Днепра)подчеркнул Зеленский
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Киев в ближайшее время может оказаться отрезанным от внешнего мира.