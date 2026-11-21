Москва21 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине будет трудно пережить грядущую зиму.
До этого его спросили, как страна собирается пережить следующие три месяца.
С большим трудомответил Зеленский каналу CNN
Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский ранее допустил, что крупные города Украины этой зимой могут стать непригодными для жизни.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х заявила, что зимой электроэнергию в украинских городах будут подавать лишь на несколько часов в день.