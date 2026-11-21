CNN: Зеленский признал, что Украине будет тяжело пережить эту зиму

"С большим трудом": Зеленский о том, как украинцы переживут грядущую зиму CNN: Зеленский признал, что Украине будет тяжело пережить эту зиму

Москва21 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине будет трудно пережить грядущую зиму.

До этого его спросили, как страна собирается пережить следующие три месяца.

С большим трудом ответил Зеленский каналу CNN

Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский ранее допустил, что крупные города Украины этой зимой могут стать непригодными для жизни.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети Х заявила, что зимой электроэнергию в украинских городах будут подавать лишь на несколько часов в день.