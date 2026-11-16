Зеленский заявил о непростой ситуации в двух регионах Украины после ударов ВС РФ

Зеленский высказался о непростой обстановке на Украине на фоне ударов ВС России Зеленский заявил о непростой ситуации в двух регионах Украины после ударов ВС РФ

Москва16 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский констатировал сложную обстановку в Днепропетровской и Запорожской областях и отметил, что наиболее серьезные разрушения зафиксированы в энергетической инфраструктуре.

Соответствующий пост украинский политик опубликовал в соцсетях, добавив, что связывает ухудшившуюся ситуацию с нанесенными российской армией ударами по объектам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Повреждения энергообъектов в Запорожской и Днепропетровской областях привели к экстренным отключениям электроэнергии. Украинские власти сообщают, что часть потребителей лишилась электроснабжения, энергетики начали восстановительные работы.

15 ноября Минобороны РФ проинформировало о ночных ударах по энергетическим, портовым и железнодорожным объектам Украины, задействованным для нужд ВСУ.

По данным ведомства, поражены электроподстанция в Ровенской области, два локомотива под Днепропетровском, логистический центр во временно оккупированном ВСУ Запорожье, объекты порта Черноморск и сухогруз с военной продукцией.