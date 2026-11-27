Москва27 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил, что часть жителей может покинуть Киев в преддверии тяжелой зимы. Об этом он заявил в интервью BBC.

Мы должны защищать наши города. Люди имеют полное право уезжать, если хотят. Это их выбор. Конечно, они свободны в своем решении и могут переезжать в другие города. Это досадно, но мы должны спасать их жизнь сказал он

При этом Зеленский заявил, что жители могут уезжать, если считают это необходимым, но власти намерены защищать Киев всеми доступными способами. Он напомнил, что Украина уже сталкивалась с тяжелыми зимами, и подчеркнул, что украинская столица имеет ключевое значение для существования страны.

Кроме того, Зеленский сообщил, что США, по его словам, затягивают поставки систем Patriot, отдавая приоритет Ближнему Востоку. Он заявил, что Украина якобы уже перехватывает около 70% самых быстрых российских беспилотников, однако испытывает серьезную нехватку ракет для борьбы с баллистическими целями.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб в интервью журналисту Bloomberg Оливеру Круку заявил, что предстоящая зима будет для Украины тяжелой. Как отмечал журнал Foreign Policy, Киев и другие города республики могут стать непригодными для жизни этой зимой.