СМИ: Киев и другие города Украины могут стать непригодными для жизни Foreign Policy: Киев может опустеть зимой

Москва27 ноя Вести.Киев и другие города Украины могут опустеть зимой из-за проблем с энергетической инфраструктурой, сообщает журнал Foreign Policy (FP).

Переход к устойчивой энергетической системе в стране происходит гораздо медленнее, чем этого требуют погодные условия, отмечает журнал.

Растут опасения, что некоторые города, в том числе Киев, могут стать совершенно непригодными для жизни и опустеть подчеркивает FP

Издание The New York Times написало, что украинские города находятся в самом уязвимом положении за все время конфликта.

Между тем глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, что на Украине закрывают рестораны, поскольку владельцы заведений не рассчитывали на проблемы с электричеством и водой зимой.