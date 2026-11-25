Экономист Колташов: рестораны в Киеве не были готовы к сложным условиям зимы

Эксперт: рестораны закрываются в Киеве из-за неготовности инфраструктуры к зиме Экономист Колташов: рестораны в Киеве не были готовы к сложным условиям зимы

Москва25 ноя Вести.На Украине закрываются рестораны, так как они не рассчитывали на проблемы с электричеством и водой зимой. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Десятки заведений прекратили работу в Киеве. По словам эксперта, это связано с тем, что изначально у ресторанов был иной настрой на счет зимы.