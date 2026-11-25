Москва25 нояВести.На Украине закрываются рестораны, так как они не рассчитывали на проблемы с электричеством и водой зимой. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Десятки заведений прекратили работу в Киеве. По словам эксперта, это связано с тем, что изначально у ресторанов был иной настрой на счет зимы.
Они думали, что зима 2026-2027 годов будет похожа на предыдущую зиму, что не будет такого оттока населения, а электричество будет поступать от атомных электростанций с достаточной регулярностью, что как-то будет поддерживаться отопление, и у ресторанов не будут расти издержки, но получается все несколько иначесказал Колташов