Эксперт Лизан: можно оставить запад Украины без электричества без ударов по АЭС

Эксперт: РФ сможет оставить запад Украины без электричества без ударов по АЭС Эксперт Лизан: можно оставить запад Украины без электричества без ударов по АЭС

Москва25 ноя Вести.Насколько хватит запаса прочности у украинской энергетики? Об этом в интервью KP.RU рассказал глава Аналитического бюро "Сонар-2050" Иван Лизан.

По его словам, часть энергетики Украины сейчас и так парализована. Проблемы с электричеством в Одессе, Днепропетровске, в Киеве. Однако на западной Украине все более-менее нормально, так как там находятся Ровенская и Хмельницкая АЭС, остатки тепловой генерации с бывшего Бурштынского энергоострова, а рядом - Европа с перетоками.

Россия, отметил эксперт, не будет наносить удары по самим АЭС, но это не означает, что их нельзя остановить.

Если отсекать от станции потребителей, выбивая все вокруг, обесточивая, то рано или поздно диспетчерам придется сокращать объемы производства электроэнергии или сбрасывать эту электроэнергию в Евросоюз заявил он

По его мнению, западная Украина благополучна, пока там есть электроэнергия. Туда уже перемещаются украинские звезды; растет спрос на недвижимость.