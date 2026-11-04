Москва4 нояВести.Импорт электроэнергии на Украину из ряда европейских стран может быть затруднен. Об этом в беседе с MK.RU заявил военный эксперт Анатолий Александров.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина компенсировать дефицит электроэнергии за счет поставок из Европы, эксперт отметил, что технические возможности для этого есть. При этом, обратил внимание он, с коммерческой точки зрения все сложнее.
Действующие прайс-кепы — ценовые ограничения на украинском рынке — могут заблокировать значительную часть импорта. Если зимой электроэнергия в соседних странах будет стоить дороже украинского ценового потолка, ресурс можно физически завезти, но экономического смысла в этом не будет: никто не станет покупать себе в убытокобъяснил Александров
Он добавил, что импорт из Словакии, Венгрии и Польши в зимний период будет дорогостоящим.
Ранее стало известно, что объемы генерации электроэнергии украинскими атомными электростанциями искусственно ограничивают из-за повреждения подстанций.