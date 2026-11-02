Москва2 ноя Вести.Объемы генерации электроэнергии атомными электростанциями на Украине искусственно ограничивают из-за повреждения подстанций. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

В интервью на одном из местных телеканалов он объяснил, что ослабленная энергосеть Украины не справится с нагрузкой.

Потому, что не весь объем электрической энергии может принять подстанции Укрэнерго, потому что они повреждены​​​. Во-вторых, не могут принять подстанции ДТЭК, которые находятся в Киеве и Киевской области подчеркнул Нагорняк

В стране нарушена работа не только подстанций, но и теплоэлектроцентралей. В Киеве и области ранее вышли из строя ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ.