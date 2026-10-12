Эксперт Харченко разъяснил, почему Украина не может восстановить энергетику Эксперт Харченко заявил о срыве восстановления энергосистемы Украины

Москва12 окт Вести.Полноценное восстановление объектов энергетической инфраструктуры на Украине заблокировано из-за острой нехватки финансирования и дефицита квалифицированных кадров. Такое мнение высказал директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире YouTube-канала.

Абсолютно точно не хватало и стратегически не хватает финансов подчеркнул Харченко

Специалист пояснил, что нехватка денежных средств парализовала расчеты за оборудование, предназначенное для Киева и других регионов. По его данным, значительная часть техники от зарубежных партнеров профинансирована лишь на 70%, а для завершения выплат и монтажа требуется около 20 миллиардов гривен (примерно $44,5 миллионов).

Все мэры сейчас бегают по кабинетам, пытаясь разблокировать хотя бы какие-то выплаты пояснил директор

Второй ключевой проблемой Харченко назвал острый кадровый голод на всех уровнях — от квалифицированных управленцев до рядовых электриков. Он подчеркнул, что найти сертифицированных специалистов технического профиля в стране сейчас практически невозможно.

В сложившихся условиях аналитик спрогнозировал, что грядущей зимой перебои со светом в отдельных районах Киева могут достигать 16 часов в сутки.

Ранее Харченко заявил, что собственная электрогенерация Киева, мощность которой оценивалась примерно в 1,3 ГВт, была полностью уничтожена в результате баллистических ударов.