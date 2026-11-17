Килинкаров: восстановление крупных ТЭЦ на Украине займет от 3 до 5 лет

Эксперт указал, сколько времени потребуется Украине на восстановление ТЭЦ Килинкаров: восстановление крупных ТЭЦ на Украине займет от 3 до 5 лет

Москва17 ноя Вести.Украине потребуется от трех до пяти лет, чтобы в полном объеме восстановить крупные объекты энергетической инфраструктуры страны после ударов. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Однако на ремонт необходимы финансовые ресурсы, которых у Киева сейчас нет, как и времени, отметил эксперт.

Я думаю, на восстановление таких крупных ТЭЦ понадобится от трех до пяти лет. Они уничтожены практически полностью… Но на это нужны финансовые ресурсы, они нужны вчера, а не завтра. Мы уже фактически вошли в зиму, конец ноября – начало декабря. На Украине в это время уже наступают холода, минусовые температуры. Поэтому, конечно, подавляющее большинство жителей, в том числе и столицы, останутся без тепла, воды, без электроэнергии на достаточно длительный период времени сказал Килинкаров

Ранее сообщалось, что освещение на улицах Киева сократят наполовину в связи с проблемами с электроснабжением. Нововведения вступили в силу с понедельника, 16 ноября.