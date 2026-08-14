Военная разведка США: Украине нужно не менее года на ремонт электростанций

В разведке США заявили, что Украине нужно не менее года на ремонт электростанций Военная разведка США: Украине нужно не менее года на ремонт электростанций

Москва14 авг Вести.Американская военная разведка считает, что ремонт поврежденных украинских электростанций большой мощности займет не менее года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, подготовленный генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и фактически ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию.

Как отмечается, конкретные сроки зависят от помощи западных партнеров и масштабов дальнейших повреждений.

Украина может починить большую часть поврежденных подстанций в течение 6 месяцев, а поврежденные мощные электростанции не менее чем за 1 год говорится в докладе

Накануне газета Berliner Zeitung написала, что из-за роста энергетического дефицита крупные города на Украине зимой могут стать непригодными для жизни.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин рассказал, что Украину ждет самая тяжелая зима с начала СВО.