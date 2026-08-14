Москва14 авгВести.Американская военная разведка считает, что ремонт поврежденных украинских электростанций большой мощности займет не менее года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, подготовленный генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и фактически ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию.
Как отмечается, конкретные сроки зависят от помощи западных партнеров и масштабов дальнейших повреждений.
Украина может починить большую часть поврежденных подстанций в течение 6 месяцев, а поврежденные мощные электростанции не менее чем за 1 годговорится в докладе
Накануне газета Berliner Zeitung написала, что из-за роста энергетического дефицита крупные города на Украине зимой могут стать непригодными для жизни.
Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин рассказал, что Украину ждет самая тяжелая зима с начала СВО.