Аварийные отключения света на Украине могут длиться по пять суток Отключения света на Украине могут длиться до пяти суток подряд

Москва4 ноя Вести.Отключения света на Украине даже при минимальном похолодании могут длиться от трех до пяти суток, заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его оценке, после начала морозов потребление электричества в стране вырастет настолько, что свет украинцам будут давать максимум на полчаса-час в день.

Как по мне, реальным прогнозом будет, что света не будет не часами, а сутками… Мы должны готовиться к самому худшему сценарию, когда света не будет по несколько дней. Причем это может быть не 1-2, а 3-5 суток, когда вообще света не будет цитируют Попенко украинские журналисты

Ранее в Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света. В городе приостановили движение на всех трех ветках метрополитена, а также временно прекратили работу трамваев, троллейбусов и водопровода. Позднее сообщалось, что город остался полностью без генерации теплоэлектроцентралей.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию с электроэнергией в столице чрезвычайно сложной.

Жители украинской столицы в ответ на отключения света начали протестовать и перекрывать в городе дороги. Подобные акции были замечены на въезде в Академгородок, а также в Оболонском и Святошинском районах.