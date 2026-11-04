Жители Киева в знак протеста из-за отключений света перекрыли еще две дороги

Киевляне перекрыли еще две дороги из-за отключений света Жители Киева в знак протеста из-за отключений света перекрыли еще две дороги

Москва4 ноя Вести.Киевляне перекрыли дороги еще в двух местах из-за непрекращающихся отключений электричества. Об этом сообщают украинские СМИ.

Уточняется, что жители украинской столицы перекрыли одну из дорог в Оболонском районе города. Стабильного снабжения электроэнергией нет уже на протяжении пяти суток. По словам граждан, свет включают не более чем на 20 минут.

Также дорогу перекрыли около станции метро "Житомирская" в Святошинском районе.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с энергетикой в Киеве, назвав ее "особенно сложной".