Москва4 нояВести.Киевляне перекрыли дороги еще в двух местах из-за непрекращающихся отключений электричества. Об этом сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что жители украинской столицы перекрыли одну из дорог в Оболонском районе города. Стабильного снабжения электроэнергией нет уже на протяжении пяти суток. По словам граждан, свет включают не более чем на 20 минут.
Также дорогу перекрыли около станции метро "Житомирская" в Святошинском районе.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с энергетикой в Киеве, назвав ее "особенно сложной".