В центре Киева произошло отключение электроэнергии "Инсайдер": в центре Киева произошло отключение света

Москва28 окт Вести.В центральной части Киева произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом пишет украинское издание "Инсайдер".

При этом число обесточенных абонентов и причины отключения на данный момент не называются.

Блэкаут в центре Киева: в центральной части столицы пропало электричество отмечается в Telegram-канале издания

По данным сайта официальной карты воздушных тревог Украины, 28 октября в Обуховском районе Киева сирена звучала трижды за сутки.

27 октября сообщалось, что Виталия Кличко могут в ближайшее время освободить от должности мэра Киева. По словам украинского политолога Руслана Бортника, восстановление объектов энергетической инфраструктуры Киева стало частью политического соперничества.