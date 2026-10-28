Москва28 октВести.В центральной части Киева произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом пишет украинское издание "Инсайдер".
При этом число обесточенных абонентов и причины отключения на данный момент не называются.
Блэкаут в центре Киева: в центральной части столицы пропало электричествоотмечается в Telegram-канале издания
По данным сайта официальной карты воздушных тревог Украины, 28 октября в Обуховском районе Киева сирена звучала трижды за сутки.
27 октября сообщалось, что Виталия Кличко могут в ближайшее время освободить от должности мэра Киева. По словам украинского политолога Руслана Бортника, восстановление объектов энергетической инфраструктуры Киева стало частью политического соперничества.