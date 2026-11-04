Киевляне закрыли въезды в Академгородок из-за проблем со светом Киевляне перекрыли въезды в Академгородок из-за отключений света

Москва4 ноя Вести.Жители Киева перекрыли въезды в Академгородок в знак протеста против отключений света, передают украинские СМИ.

Киевляне перекрыли дорогу на Академгородке из-за продолжительных отключений света рассказали украинские журналисты

Также протестующие заблокировали одну из дорог в Оболонском районе, а также дорогу около станции метро "Житомирская" в Святошинском районе.

Ранее в Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света. В городе приостановили движение на всех трех ветках метрополитена, а также временно прекратили работу трамваев, троллейбусов и водопровода. Позднее сообщалось, что город остался полностью без генерации теплоэлектроцентралей.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию с электроэнергией в столице чрезвычайно сложной.