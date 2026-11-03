Москва3 нояВести.В Киеве из-за энергокризиса на Украине остановились троллейбусы и трамваи, сообщила Киевская городская государственная администрация.
С вечера 3 ноября в Киеве временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов: часть маршрутов будут дублировать автобусы. Причина – критическая ситуация в энергосистеме странынаписали представители администрации в мессенджере Telegram
3 ноября в Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света. В столице Украины также остановилось метро и прекратил работу водопровод. Мэр города Виталий Кличко признал, что ситуация с энергоснабжением Киева остается чрезвычайно сложной.