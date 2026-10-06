Эксперт Попенко заявил о риске отключений электричества на Украине на 22 часа

В украинском Союзе потребителей предрекли отключения света до 22 часов в сутки Эксперт Попенко заявил о риске отключений электричества на Украине на 22 часа

Москва6 окт Вести.Жители Украины предстоящей зимой могут оставаться без электроэнергии по 20–22 часа в сутки. Такой прогноз озвучил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит Telegram-канал агентства УНИАН.

По мнению эксперта, ситуация в энергосистеме страны продолжит ухудшаться на фоне продолжающихся разрушений.

Ранее Попенко предупреждал, что из-за повреждений инфраструктуры уже в октябре в Киеве могут ввести жесткие графики отключений света с продолжительностью ограничений по 14–16 часов ежедневно.