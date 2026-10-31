На Украине заявили о критической ситуации с электроснабжением Киева

Жители Киева проведут до 18 часов без света из-за жестких графиков отключений На Украине заявили о критической ситуации с электроснабжением Киева

Москва31 окт Вести.В Киеве сложилась критическая ситуация с электроснабжением, сообщили украинские СМИ. По их данным, горожане проведут до 18 часов субботы, 31 октября, без света.

В субботу, 31 октября, в отдельных районах Киева свет будут включать лишь на 1,5 часа, следует из материала украинского издания "Инсайдер".

Таким образом из-за жестких графиков отключения электроэнергии киевляне проведут до 18 часов субботы без света, указало украинское издание "Страна.ua". По данным журналистов, у жителей украинской столицы по графикам не будет света по 15-17,5 часов в сутки.

Как сообщали украинские СМИ, вечером в пятницу, 30 октября, часть киевлян осталась без электричества. Этому предшествовало появление сообщений о повреждении объекта критической инфраструктуры.