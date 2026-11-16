Режим работы наружного освещения в Киеве меняют на фоне проблем с электричеством

На улицах Киева сократят освещение из-за проблем с электроснабжением Режим работы наружного освещения в Киеве меняют на фоне проблем с электричеством

Москва16 ноя Вести.Освещение на улицах Киева сократят на 50% в связи с проблемами с электроснабжением. Об этом сообщила киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.

Как уточнили власти, нововведения вступают в силу с понедельника, 16 ноября.

В парках и скверах в это время будут включать половину светильников, а во время комендантского часа их будут выключать говорится в публикации

Кроме того, по информации администрации, архитектурно-декоративное освещение в столице Украины также выключат.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Козырь заявил, что Киев предстоящей зимой может столкнуться с двойным коллапсом из-за проблем со светом, водоснабжением, а также морозов.