Москва16 нояВести.Освещение на улицах Киева сократят на 50% в связи с проблемами с электроснабжением. Об этом сообщила киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.
Как уточнили власти, нововведения вступают в силу с понедельника, 16 ноября.
В парках и скверах в это время будут включать половину светильников, а во время комендантского часа их будут выключатьговорится в публикации
Кроме того, по информации администрации, архитектурно-декоративное освещение в столице Украины также выключат.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Козырь заявил, что Киев предстоящей зимой может столкнуться с двойным коллапсом из-за проблем со светом, водоснабжением, а также морозов.