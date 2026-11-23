Москва23 ноя Вести.На Украине не хватает оборудования, чтобы оперативно починить электросети. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Сейчас не то что Днепропетровск и Одесса. Практически вся восточная Украина висит на нескольких буквально переходах сети. Если раньше где-то оставалось оборудование для ремонта подстанции на 110 кВт, на 330 кВт, то за предыдущие годы, оборудование запасное не только на Украине закончилось, но и на территории постсоветского пространства, в том числе в Восточной Европе. То есть просто так в запасе ни у кого этого оборудования нет, чтобы оперативно починиться отметил эксперт

21 ноября в Одессе начались масштабные проблемы с электричеством. В понедельник утром местные власти сообщили, что в городе и близлежащих населенных пунктах нет не только света, но также воды и отопления. Из-за отсутствия электричества прекратил работу общественный транспорт. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию в Одессе крайне сложной.